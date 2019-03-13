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Сотрудники МЧС уделяют особое внимание пожарной безопасности в частном секторе

Из-за неустойчивой погоды и минусовых температур ночью население активно использует печное отопление, камины и обогреватели. С начала года только в Минской области произошло 265 пожаров, где погибли 28 человек.


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Вместе с мониторингом отопительных систем сегодня спасатели начинают и профилактику против весеннего пала травы. В Минской области зафиксировано уже 6 случаев.

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