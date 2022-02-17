Сотрудники МЧС в Бресте спасли брошенных в озеро щенков

Добрая история из Бреста - сотрудники МЧС спасли щенков. Было получено сообщение, что в областном центре - район Красного Двора - на озере на льду находится мешок с животными внутри. Спасатели сразу выехали на место, сумка находилась на расстоянии 5-7 метров от берега. Бойцы МЧС освободили щенков и передали в службу по отлову диких животных.