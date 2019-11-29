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Сотрудники МЧС возобновили проверки печного оборудования

С приходом холодов сотрудники МЧС возобновили проверки печного оборудования. Вчера спасатели провели рейд по частному сектору в Столбцовском районе. Специалисты осмотрели печи на предмет трещин и просадок и дали рекомендации хозяевам. Только за этот год из-за неисправности печного оборудования в Минской области произошло более 80 возгораний. Сотрудники МЧС советуют быть осторожными в использовании печей, обогревателей и каминов.

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