Сотрудники МЧС вызволили косулю из водяного плена

Сотрудники МЧС спасают не только людей. Из водяного плена под Жабинкой вызволили косулю. Животное в камере пропуска судов заметили работники гидроузла в деревне Новосады и сообщили в дежурную часть. Испуганный обитатель леса не мог самостоятельно выбраться из ловушки, так при помощи спасательной доски работники МЧС отловили косулю. Затем ее осмотрели ветеринары и выпустили в естественную среду обитания.