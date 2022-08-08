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Сотрудники МЧС вызволили щенят из подземной теплотрассы

Сотрудники МЧС вызволили щенят из подземной теплотрассы

Пятерых щенят спасли сотрудники МЧС в Барановичах. Любопытные непоседы провалились в люк подземной теплотрассы. Их заметили небезразличные люди и вызвали спасателей. Операция по спасению щенят оказалась не сложной, но согласитесь, очень даже мимимишной.

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