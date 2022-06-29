Сотрудники МИД посетили Музей современной белорусской государственности

Белорусская культура - главный носитель традиционных духовных и нравственных ценностей, составляющих основу государственности. Сотрудники Министерства иностранных дел вместе со своими семьями посетили Музей современной белорусской государственности. Программа экскурсии позволила слушателям вспомнить историю Беларуси с момента становления в качестве независимого государства. Отдельное внимание - достижениям страны в спорте, сельском хозяйстве, тяжелой промышленности, культуре и науке.

Дипломат выразил надежду, что, невзирая на внешнее давление, Беларусь вместе со странами-партнерами утвердит себя и в дальнейшем как страна, которая может вести за собой и вносить конструктивные предложения в мировую повестку.