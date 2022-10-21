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Сотрудники милиции поздравили ветерана органов внутренних дел с Днем отца
Накануне Дня отца сотрудники Советского РУВД отправились в гости к ветерану Великой Отечественной войны Константину Будько, который много лет посвятил службе в органах внутренних дел, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".
На протяжении 9 лет сотрудники РУВД регулярно посещают ветерана, оказывая ему посильную помощь в решении бытовых проблем, а также материальную и моральную поддержку.
Начальник ГОМ Советского РУВД Иван Кацеба рассказал, что районное управление взяло "шефство" над пенсионером с 2013 года, когда мужчина переехал в столицу к своему сыну Владимиру.
- Константин Иванович родился в 1926 году, его мать умерла рано, отец воспитывал 6 детей, а потому еще подростком ему пришлось устроиться на хутор пастухом, - поделился И. Кацеба. - Он прошел через войну, с 1944 года отслужил связистом в 180-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде. А вернувшись домой, устроился работать милиционером в отдел наружной службы милиции, где показательно нес службу. В 1980 году вышел на заслуженный отдых в звании старшины милиции.
Ветеран очень расчувствовался, что к нему пришли. Он всегда рад поговорить с гостями и рассказать истории из своей жизни. Константин Будько искренне поблагодарил сотрудников милиции за поддержку и заботу. Он признался: "Я больше всего дорожу медалями за выслугу лет и "100 лет милиции Беларуси".
- Этот человек - пример доблести, отваги и долга своей службе, Родине. Прекрасный отец и достойный мужчина. Мы рады оказывать ему поддержку, - отметил начальник ГОМ Советского РУВД.
Фото: ГИОС Советского РУВД
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