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Сотрудники Мингорисполкома, КГК и Минского районного исполкома благоустроили территорию Заславского водохранилища

Осенний марафон чистоты и порядка. В Минске проходит общегородской субботник. В фокусе участников не только уборка, но и озеленение.

Благоустройство территории Заславского водохранилища сегодня объединило команды Мингорисполкома, Комитета госконтроля и Минского районного исполкома. Совместными усилиями высадили деревья на площади в 3 гектара.

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