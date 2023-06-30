Сотрудники Министерства информации и телеканала ОНТ посетили Дворец Независимости

Накануне большого праздника во Дворец Независимости приехали те, кто стойко держит оборону на информационном фронте - сотрудники Мининформа и телеканала ОНТ. Кто-то из них уже бывал во дворце, но большинство впервые, в основном это люди, которые работают "за кадром".

Редакторы, экономисты, бухгалтеры, инженеры, технический персонал увидели главный символ белорусской государственности воочию.

Официальная презентация дворца состоялась 20 лет назад - его возвели всего за 30 месяцев. В первые дни здесь состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета и саммит глав СНГ - события и положили начало истории. Уже традиционно Зал торжественных церемоний встречает гостей первым. Он всегда поражал своим масштабом - самый большой в стране - его площадь 3,5 тыс. кв. м, а высота 18 м. В каждом - национальное духовно-культурное наследие белорусского народа. Оно отражено в металле, дереве, камне, стекле, текстиле и на холсте.

Информационщики и телевизионщики следят за повесткой, поэтому многие залы им знакомы, как например, Зеленый, в 2014 году там проходила встреча "нормандской четверки". Сейчас в основном в этих стенах обсуждают экономику. В Универсальном два года назад проходил большой разговор. Он длился 8 часов 15 минут. И это рекорд! А еще этот зал имеет форму амфитеатра - самую необычную среди аудиторий дворца. И, конечно, Зал госнаград не оставляет без фотокарточки.

Одно дело, когда ты просто приходишь по работе и смотришь мельком, видишь какие-то вещи, а другое дело, когда тебе профессионально рассказывают то, что связано с этим зданием и Беларусью в целом. Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"