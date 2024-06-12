Сотрудники Минсктранса первыми увидели новую выставку живописных портретов во Дворце Независимости

Когда крепки не только политические, экономические, спортивные связи, но и культурные. Ко Дню России во Дворце Независимости открылась новая выставка живописных портретов. Сотрудники Минсктранса первыми увидели экспозицию.

Вернисаж во Дворце Независимости. Зал торжественных церемоний вновь примерил амплуа картинной галереи. Более трех десятков монументальных полотен, гимн патриотизму, мужеству и героизму кисти народного художника СССР Александра Шилова.



Большинство работ - портреты героев войны, веры, искусства. Почти каждый со своей судьбой и вкладом в историю наших братских народов. Их автор отбирал лично, о них рассказывает в деталях. Вот уроженец России, Герой Беларуси - митрополит Филарет, первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. В формате 130 на 110 маслом на холсте, как и при жизни, заглядывает в душу. Владыку художник запечатлел в 1987-м.



Мне он очень был близок по духу, вот настоящий такой и очень деятельный. Он привез со своей дачи серебряный убор, вот это кресло-трон его. Так работали с ним. Александр Шилов, народный художник СССР, Герой труда России



В галерее портретов и первый белорусский космонавт Петр Климук, и легендарный советский разведчик Алексей Ботян, уроженец деревни под Воложином. Экспонирование во Дворце Независимости художнику предложил Президент и поспособствовал организации проекта (из-за сложной военной обстановки из России запрещено вывозить предметы искусства).



С Александром Шиловым глава нашего государства встречался не раз, лично посещал именную галерею автора в сердце Москвы, созерцал около 4 часов. Кстати, все свои работы художник передал в дар государству и народу.



Благодарен Александру Григорьевичу. Для меня это большая честь, что он меня пригласил. В третий раз я устраиваю выставку да еще и в резиденции Президента, для меня это большая честь, я этому очень рад и благодарен ему, Я очень дорожу этим орденом для деятелей искусств. Александр Шилов, народный художник СССР, Герой труда России



Выставка живописи А.М. Шилова во Дворце Независимости продлится до 21-го июня и позже, уже в июле, будет экспонирована на площадке НХМ. Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси



На церемонии торжественного открытия представители Министерства культуры, наши выдающиеся деятели культуры. Для них променад с Александром Шиловым. Но одними из первых оценили и запечатлели экспозицию передовики Минсктранса и ветераны труда Гомельской области.



Замечательные картины, как живые, мы сфотографировали и их тоже. Это тоже впечатлило, что народ видит творчество людей. Светлана Бачура, зампредседателя ветеранской организации Октябрьского района Гомельской области



Задерживалась около каждой картины, потому что настолько четко переданы чувства этих людей, глаза, движения, руки, т.е. когда ты смотришь изначально на картину, ты понимаешь, кто перед тобой. Елена Палубец, заведующая торговым объектом общественного питания транспортного парка № 2 ГП "Минсктранс"



На их счету более 280 столичных маршрутов общей протяженностью около 3,5 тыс. километров. Благодаря этим людям мы вовремя добираемся на работу или домой любым удобным способом: на автобусе, троллейбусе или трамвае. Кроме столичных пассажирских артерий Минсктранс обслуживает 133 пригородных, 3 междугородных и 16 международных направлений.



ГП "Минсктранс" - это 10-тысячный коллектив. Сегодня здесь присутствуют больше 100 наших представителей. Это водители ремонтники, обслуживающий персонал, служащие. Весь контингент, который работает, который рвался посмотреть вот это белорусское чудо. Олег Дзюбенко, гендиректор ГП "Минсктранс"



Этой экскурсии коллектив Минсктранса ждал около двух лет. Инициатором посещения Дворца Независимости стала Валентина Денисович - вахтер общежития. Уют и порядок в многосемейном доме она поддерживает уже 27 лет.



Спасибо Президенту, который вот это все создает, потому что только благодаря руководителю нашему эта вся красота. Не вот эти, которые все разрушают, а именно тот, кто созидает, он всегда будет в приоритете у своего народа. Валентина Денисович, вахтер общежития филиала "Трамвайный парк" ГП "Минсктранс"

