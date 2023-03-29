Сотрудники МТЗ пополнили ряды общественного объединения "Патриоты Беларуси"

В единстве - сила! Ряды общественного объединения "Патриоты Беларуси" пополнили сотрудники Минского тракторного завода. Это операторы станков, технологи, водители. В рамках Дня патриота в Музее трудовой славы работникам торжественно вручили памятные знаки и членские билеты. В современных условиях важно объединяться и не бояться отстаивать свою позицию.

Общественное объединение "Патриоты Беларуси" образовано в 2020 году. В нем состоят не только члены трудовых коллективов, но и бизнесмены, артисты - все, кто выступает за процветание и развитие нашей страны.

