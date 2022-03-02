3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сотрудники МВД Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости
В преддверии профессионального праздника - Дня милиции - сотрудники Министерства внутренних дел вместе с семьями побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Всего около 90 человек. Это одна из самых многочисленных экскурсий.
Работники аппарата МВД, ветераны правоохранительных органов, большая группа от районных управлений внутренних дел и ГУВД Минска. Приглашенным подробно рассказали о залах Дворца и о важных событиях, которые происходили там и в итоге стали знаковыми не только для белорусской, но и для мировой истории.
Так, сегодня несколько по-иному воспринимался Зеленый зал переговоров, где в феврале 2015 прошла встреча "нормандской четверки". Тогда Минск стал переговорной площадкой и именно в столице Беларуси были заключены Минские соглашения.
Вспомнили участники экскурсии и о том, как Дворец Независимости оказался в центре событий 2020 года, когда к нему устремились участники уличных беспорядков. Некоторые из тех, кто был сегодня на экскурсии во Дворце, тогда защищали суверенитет и независимость нашей страны.
Эта экскурсия стала приятным дополнением к череде праздничных событий для сотрудников силового блока, начиная от Дня защитников Отечества и до Дня милиции 4 марта.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов