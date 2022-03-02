Сотрудники МВД Беларуси побывали на экскурсии во Дворце Независимости

В преддверии профессионального праздника - Дня милиции - сотрудники Министерства внутренних дел вместе с семьями побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Всего около 90 человек. Это одна из самых многочисленных экскурсий.

Работники аппарата МВД, ветераны правоохранительных органов, большая группа от районных управлений внутренних дел и ГУВД Минска. Приглашенным подробно рассказали о залах Дворца и о важных событиях, которые происходили там и в итоге стали знаковыми не только для белорусской, но и для мировой истории.

Так, сегодня несколько по-иному воспринимался Зеленый зал переговоров, где в феврале 2015 прошла встреча "нормандской четверки". Тогда Минск стал переговорной площадкой и именно в столице Беларуси были заключены Минские соглашения.

Вспомнили участники экскурсии и о том, как Дворец Независимости оказался в центре событий 2020 года, когда к нему устремились участники уличных беспорядков. Некоторые из тех, кто был сегодня на экскурсии во Дворце, тогда защищали суверенитет и независимость нашей страны.