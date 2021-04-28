Сотрудники МВД Беларуси со своими семьями прогулялись по залам Дворца Независимости

Фотографировать разрешено, ведь такого не увидишь нигде. Все экспонаты представлены в единственном экземпляре и несут историческую ценность. А залы дворца (их больше двух десятков) пропитаны атмосферой событий. Переговоры "нормандской четверки", встреча с политическим активом страны, заседание Конституционной комиссии, вручение государственных наград, инаугурация. Каждое помещение уникально не только по своей содержательной составляющей, но и отличается архитектурной и дизайнерской задумкой. В объективах смартфонов гостей и 9-тонная люстра в зале для пресс-конференций, и антураж Зимнего сада - там проходят встречи "без галстуков". Участники экскурсии эмоций не скрывают.