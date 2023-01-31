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Сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников - подробности задержания
Сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников. Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители задержали в декабре минувшего года. О подробностях деятельности задержанных участников преступной группы журналистам рассказал заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Александр Рингевич, сообщает БелТА.
Как отметил Александр Рингевич, специфика подобного рода преступлений заключается в том, что они не совершаются одним человеком. "Это всегда действия организованной преступной группы, и ее участники зачастую могут не знать друг друга. Исполнители вступают в общение с нашими гражданами, обманывают их, а другие участники предоставляют соответствующие инструменты. Это могут быть сим-карты, аккаунты в мессенджерах или на торговых площадках", - сказал Александр Рингевич.
Сотрудник МВД отметил, что на данный момент изобличена непосредственная верхушка преступной группы. Речь идет о разработчиках, которые занимались техническим сопровождением, при этом оставаясь в тени. По словам Александра Рингевича, все участники преступной группы находятся в тесной взаимосвязи. "Конечно, рядовых исполнителей гораздо больше. Они считают, что не будут установлены, потому что интернет анонимен, и использование различных инструментов для сокрытия IP-адресов или номеров телефонов поможет в этом. Но работая по верхушке этого сообщества, мы получили достаточно сведений, которые позволили нам идентифицировать наших белорусских граждан, и не только их", - подчеркнул сотрудник МВД.
Что касается задержания, которое произошло буквально несколько дней назад, то в поле зрения попала группа, которая состоит из семи человек, проживающих в пяти областях Беларуси и Минске. "Четыре человека из семи оказались несовершеннолетними. Одному из них на момент занятия преступной деятельностью было 13 лет. Некоторым из задержанных уже предъявлены конкретные обвинения. Они вступали в общение с нашими гражданами, которые желали продать тот или иной товар. После непродолжительного общения в мессенджере гражданам предлагали перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой. Они указывали реквизиты своих банковских карт, и мошенники похищали их средства", - рассказал о преступной схеме Александр Рингевич. Сотрудник МВД добавил, что именно этим занимались задержанные. Они вступали в переписку с гражданами с целью их обмана.
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