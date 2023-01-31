Сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников - подробности задержания

Как отметил Александр Рингевич, специфика подобного рода преступлений заключается в том, что они не совершаются одним человеком. "Это всегда действия организованной преступной группы, и ее участники зачастую могут не знать друг друга. Исполнители вступают в общение с нашими гражданами, обманывают их, а другие участники предоставляют соответствующие инструменты. Это могут быть сим-карты, аккаунты в мессенджерах или на торговых площадках", - сказал Александр Рингевич.

Сотрудник МВД отметил, что на данный момент изобличена непосредственная верхушка преступной группы. Речь идет о разработчиках, которые занимались техническим сопровождением, при этом оставаясь в тени. По словам Александра Рингевича, все участники преступной группы находятся в тесной взаимосвязи. "Конечно, рядовых исполнителей гораздо больше. Они считают, что не будут установлены, потому что интернет анонимен, и использование различных инструментов для сокрытия IP-адресов или номеров телефонов поможет в этом. Но работая по верхушке этого сообщества, мы получили достаточно сведений, которые позволили нам идентифицировать наших белорусских граждан, и не только их", - подчеркнул сотрудник МВД.

Что касается задержания, которое произошло буквально несколько дней назад, то в поле зрения попала группа, которая состоит из семи человек, проживающих в пяти областях Беларуси и Минске. "Четыре человека из семи оказались несовершеннолетними. Одному из них на момент занятия преступной деятельностью было 13 лет. Некоторым из задержанных уже предъявлены конкретные обвинения. Они вступали в общение с нашими гражданами, которые желали продать тот или иной товар. После непродолжительного общения в мессенджере гражданам предлагали перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой. Они указывали реквизиты своих банковских карт, и мошенники похищали их средства", - рассказал о преступной схеме Александр Рингевич. Сотрудник МВД добавил, что именно этим занимались задержанные. Они вступали в переписку с гражданами с целью их обмана.