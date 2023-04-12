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Сотрудники НОК Беларуси и известные спортсмены приняли участие в акции "Неделя леса"
В Беларуси продолжается ежегодная акция "Неделя леса" на базе Вилейского опытного лесхоза. К ней присоединились работники Национального олимпийского комитета в компании титулованных и именитых спортсменов. Многие из атлетов уже опытные лесоводы. У некоторых даже и здесь есть свой спортивный интерес.
Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе: "Мы ни с кем не конкурировали, но все равно смотрели, кто там быстрее делает, кто больше".
Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси: "Соревнование присутствует. Есть, конечно, лидеры, которые успели и 5 борозд пройти туда и обратно. Есть, которые помедленнее работали, но зато качественнее, как они говорят".
В этом году акция "Неделя леса" проводится уже в 16-й раз и посвящена Году мира и созидания. Ее главная цель - не только сохранить, но и приумножить наши лесные богатства.
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