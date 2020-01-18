Сотрудники ОСВОД Минска готовятся к Крещению

Из-за отсутствия льда на спасательных станциях около столичных водоемов оборудуют места для окунания - входить в воду будут со специальных мостиков. Спасатели готовят также необходимое оборудование для оказания первой помощи.Медики напоминают, что перед входом в ледяную воду надо правильно подготовиться: плотно поесть заранее, сделать согревающую зарядку и обязательно взять с собой горячий чай.



