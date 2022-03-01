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Сотрудники ОСВОД напоминают: из-за оттепели лед на водоемах Беларуси начал таять и разрушаться

С приходом весны стоит подумать о безопасности на льду: из-за оттепели на водоемах Беларуси кристальное покрытие начало активно таять и разрушаться. Чтобы не попасть в ледяную ловушку, рыбаков-экстремалов просят отказаться от выхода на озера и реки, в крайнем случае брать с собой спасательный жилет и длинную веревку (они должны помочь выбраться из полыньи). Сотрудники ОСВОД напоминают: сейчас наиболее опасный лед в местах быстрого течения и у берегов, вблизи вмерзших деревьев и растений.

С каждым днем ситуация ухудшается. На данный момент около 10-12 сантиметров еще есть кое-где прочного льда, а дальше все меньше. На больших водохранилищах вода уже поступает на лед. Когда вода на лед поступает, соответственно, прочность теряется в разы и выход на лед является еще менее безопасным.
Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД

Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели увеличили количество рейдов по водоемам. Правила безопасности напоминают не только рыбакам, обращаются также к родителям и детям.

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