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Сотрудники ОСВОД напоминают: из-за оттепели лед на водоемах Беларуси начал таять и разрушаться
С приходом весны стоит подумать о безопасности на льду: из-за оттепели на водоемах Беларуси кристальное покрытие начало активно таять и разрушаться. Чтобы не попасть в ледяную ловушку, рыбаков-экстремалов просят отказаться от выхода на озера и реки, в крайнем случае брать с собой спасательный жилет и длинную веревку (они должны помочь выбраться из полыньи). Сотрудники ОСВОД напоминают: сейчас наиболее опасный лед в местах быстрого течения и у берегов, вблизи вмерзших деревьев и растений.
С каждым днем ситуация ухудшается. На данный момент около 10-12 сантиметров еще есть кое-где прочного льда, а дальше все меньше. На больших водохранилищах вода уже поступает на лед. Когда вода на лед поступает, соответственно, прочность теряется в разы и выход на лед является еще менее безопасным.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели увеличили количество рейдов по водоемам. Правила безопасности напоминают не только рыбакам, обращаются также к родителям и детям.
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