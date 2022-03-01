Сотрудники ОСВОД напоминают: из-за оттепели лед на водоемах Беларуси начал таять и разрушаться

С каждым днем ситуация ухудшается. На данный момент около 10-12 сантиметров еще есть кое-где прочного льда, а дальше все меньше. На больших водохранилищах вода уже поступает на лед. Когда вода на лед поступает, соответственно, прочность теряется в разы и выход на лед является еще менее безопасным.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД