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Сотрудники ОСВОДа и спасатели проводят рейды и напоминают правила поведения на воде
Водохранилище Вяча, Минское море, Заславское и Комсомольское озеро стали центром притяжения жителей и гостей Минска и области. Все больше желающих выбирают отдых у воды. И чтобы он был комфортным и безопасным, за состоянием пляжей следят специалисты лесных хозяйств, а сотрудники ОСВОДа и спасатели проводят рейды и напоминают правила поведения на воде.
Илья Цветков присоединился к одному из объездов акваторий.
Безопасность около воды прежде всего. На контроле сотрудников МЧС и лесной охраны каждый квадратный метр пляжей и акваторий водохранилищ области, чтобы сделать комфортным отдых у воды.
Благоустройством популярных локаций для акварелакса занимаются представители лесных хозяйств. За специалистами Боровлянского лесхоза закреплена территория водохранилища Вяча. К началу купального сезона здесь уже отремонтировали пляжное оборудование, появилось еще больше кабинок для переодевания и мангалов. Очистили также набережные от мусора, а сами водоемы - от доннай растительности.
Чтобы решить вопрос с парковкой, на популярных локациях для водного отдыха оборудуют просторные гостевые места для авто.
За каждой закреплено несколько пляжей. Специалисты ведут контроль семь дней в неделю, регулярно выезжают на осмотр мест для купания. В экстремально жаркую погоду помощь отдыхающим может понадобиться в любую минуту.
Мы уделяем особое внимание нашим пляжным зонам и зонам для отдыха возле воды. На них регулярно дежурит наш патруль. Приходится следить за любителями заплывать за буйки, им делаем замечания, возвращаем в безопасную зону. Также смотрим за людьми в состоянии опьянения. Это самая главная причина гибели на воде.
Во время рейдов любителям заплывов на длинные дистанции напоминают правила безопасности на воде и раздают памятки с телефонами экстренных служб и способами оказания первой помощи пострадавшим.
Чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия, следует помнить простые правила: купаться исключительно в оборудованных местах, недалеко от спасательных станций, избегать заплывов в нетрезвом состоянии. Особое внимание спасатели просят обращать на несовершеннолетних. Родителям надо объяснить подросткам об опасности прыжков в воду с дамб и других технических построек, а маленьких детей не следует оставлять одних у воды.
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