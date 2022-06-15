Водохранилище Вяча, Минское море, Заславское и Комсомольское озеро стали центром притяжения жителей и гостей Минска и области. Все больше желающих выбирают отдых у воды. И чтобы он был комфортным и безопасным, за состоянием пляжей следят специалисты лесных хозяйств, а сотрудники ОСВОДа и спасатели проводят рейды и напоминают правила поведения на воде.

Илья Цветков присоединился к одному из объездов акваторий.

Безопасность около воды прежде всего. На контроле сотрудников МЧС и лесной охраны каждый квадратный метр пляжей и акваторий водохранилищ области, чтобы сделать комфортным отдых у воды.

Благоустройством популярных локаций для акварелакса занимаются представители лесных хозяйств. За специалистами Боровлянского лесхоза закреплена территория водохранилища Вяча. К началу купального сезона здесь уже отремонтировали пляжное оборудование, появилось еще больше кабинок для переодевания и мангалов. Очистили также набережные от мусора, а сами водоемы - от доннай растительности.

Чтобы решить вопрос с парковкой, на популярных локациях для водного отдыха оборудуют просторные гостевые места для авто.

За каждой закреплено несколько пляжей. Специалисты ведут контроль семь дней в неделю, регулярно выезжают на осмотр мест для купания. В экстремально жаркую погоду помощь отдыхающим может понадобиться в любую минуту.





Мы уделяем особое внимание нашим пляжным зонам и зонам для отдыха возле воды. На них регулярно дежурит наш патруль. Приходится следить за любителями заплывать за буйки, им делаем замечания, возвращаем в безопасную зону. Также смотрим за людьми в состоянии опьянения. Это самая главная причина гибели на воде. Сергей Амброжей, водолаз спасательной станции "Цнянская"

Во время рейдов любителям заплывов на длинные дистанции напоминают правила безопасности на воде и раздают памятки с телефонами экстренных служб и способами оказания первой помощи пострадавшим.