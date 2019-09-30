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Сотрудники правоохранительных органов будут сопровождать переписчиков по неблагополучным адресам

Всего же для переписи населения планируется привлечь около 12 500 человек. Некоторым из них придется работать с людьми, ведущими асоциальный образ жизни, склонными к совершению преступлений и злоупотребляющими спиртными напитками, поэтому для безопасности к переписчикам и приставят сотрудников милиции.

Напомним, перепись населения в Беларуси пройдет с 4 по 30 октября.

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