Сотрудники правоохранительных органов будут сопровождать переписчиков по неблагополучным адресам

Всего же для переписи населения планируется привлечь около 12 500 человек. Некоторым из них придется работать с людьми, ведущими асоциальный образ жизни, склонными к совершению преступлений и злоупотребляющими спиртными напитками, поэтому для безопасности к переписчикам и приставят сотрудников милиции.



Напомним, перепись населения в Беларуси пройдет с 4 по 30 октября.