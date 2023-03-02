3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске почтили память тех, кто трагически погиб при исполнении служебного долга
Накануне Дня белорусской милиции сотрудники правоохранительных органов Минской области почтили память коллег, трагически погибших во время несения службы. После возложения цветов к монументу, встреча с семьями погибших милиционеров продолжилась в храме Минской духовной академии. Подобные мероприятия - традиция, которую проводят каждый год.
Встреча завершилась чаепитием, вручением подарков, неформальным общением с фото на память.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов