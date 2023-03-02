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В Минске почтили память тех, кто трагически погиб при исполнении служебного долга

Накануне Дня белорусской милиции сотрудники правоохранительных органов Минской области почтили память коллег, трагически погибших во время несения службы. После возложения цветов к монументу, встреча с семьями погибших милиционеров продолжилась в храме Минской духовной академии. Подобные мероприятия - традиция, которую проводят каждый год.

Встреча завершилась чаепитием, вручением подарков, неформальным общением с фото на память.

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