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Сотрудники правоохранительных органов в Витебске получили новые квартиры

Ключи от новых квартир вручили сотрудникам правоохранительных органов в Витебске. Многоэтажный дом построили в микрорайоне Никрополье. Из 117 квартир 80 предоставлены в качестве арендного жилья военнослужащим, сотрудникам управления внутренних дел, управления Следственного комитета. На прилегающей к дому территории расположена автостоянка, а в перспективе благоустроят площадку для семейного отдыха. В микрорайоне продолжается строительство еще нескольких многоэтажек.

Сегодня мы получаем 37 квартир служебного жилья для наших сотрудников, это только по Витебску. А в целом нас до конца года ждет 101 квартира благодаря указу Президента Беларуси. Уверен, что это положительно скажется на служебной деятельности и семьях наших сотрудников.
Сергей Мурашкин, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси

"Наш город Витебск развивается, рождаются новые микрорайоны, разрастаются старые микрорайоны. В планах нашего города в этом году строительство 158,8 тыс. кв. м жилья, в том числе 128,8 тыс. кв. м многоквартирного и 30 тыс. кв. м индивидуального жилья", - рассказал зампредседателя Витебского горисполкома Павел Манак.

В областном центре идет застройка перспективных микрорайонов. Новые жилые дома будут возводить в Черемушках, Лучесе, Тарном и Билево-4.

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