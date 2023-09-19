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Сотрудники правоохранительных органов в Витебске получили новые квартиры
Ключи от новых квартир вручили сотрудникам правоохранительных органов в Витебске. Многоэтажный дом построили в микрорайоне Никрополье. Из 117 квартир 80 предоставлены в качестве арендного жилья военнослужащим, сотрудникам управления внутренних дел, управления Следственного комитета. На прилегающей к дому территории расположена автостоянка, а в перспективе благоустроят площадку для семейного отдыха. В микрорайоне продолжается строительство еще нескольких многоэтажек.
Сегодня мы получаем 37 квартир служебного жилья для наших сотрудников, это только по Витебску. А в целом нас до конца года ждет 101 квартира благодаря указу Президента Беларуси. Уверен, что это положительно скажется на служебной деятельности и семьях наших сотрудников.
"Наш город Витебск развивается, рождаются новые микрорайоны, разрастаются старые микрорайоны. В планах нашего города в этом году строительство 158,8 тыс. кв. м жилья, в том числе 128,8 тыс. кв. м многоквартирного и 30 тыс. кв. м индивидуального жилья", - рассказал зампредседателя Витебского горисполкома Павел Манак.
В областном центре идет застройка перспективных микрорайонов. Новые жилые дома будут возводить в Черемушках, Лучесе, Тарном и Билево-4.
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