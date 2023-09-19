Сотрудники правоохранительных органов в Витебске получили новые квартиры

Сегодня мы получаем 37 квартир служебного жилья для наших сотрудников, это только по Витебску. А в целом нас до конца года ждет 101 квартира благодаря указу Президента Беларуси. Уверен, что это положительно скажется на служебной деятельности и семьях наших сотрудников.

Сергей Мурашкин, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси