Сотрудники прокуратуры почтили память погибшего офицера КГБ

Небезразличные белорусы продолжают нести цветы к зданию КГБ в память о погибшем сотруднике. Сегодня представители Генпрокуратуры почтили память героя. Комментируя трагическое событие, генпрокурор заявил, что подобного рода случаи подталкивают правоохранительный блок к большей консолидации, активизации работы по пресечению подобных преступлений. Андрей Швед отметил, что со стороны органов прокуратуры будет сделано все необходимое, чтобы эти действия были жесткими, решительными и в рамках закона. Самоотверженность и мужество офицера стали примером преданности стране, белорусскому народу и верности присяге.