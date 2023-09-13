Сотрудники прокуратуры продолжают мониторинг магазинов и маркетплейсов на наличие экстремистской литературы

Сотрудники прокуратуры продолжают мониторинг магазинов и маркетплейсов на предмет реализации изданий, которые реабилитируют нацизм или по-другому пытаются переписать историю. Такие книги после определенной процедуры изымаются из продажи. А магазинам, в которых это продавалось, выносится предписание. Чаще всего речь идет об административной отвесности, но в отдельных случаях история может закончиться и возбуждением уголовного дела. Юрий Шевчук подробнее.

Сотрудница прокуратуры Витебской области Марина Запрудская неслучайно зашла в книжный магазин в форме. Здесь она не выбирает книги для личного чтения, а проводит мониторинг на наличие литературы сомнительного происхождения. Бывает, что на полках в книжных маркетах можно найти издания, относящиеся к экстремистской литературе.



Интересует вообще вся литература. Но, конечно, первоочередное внимание уделяем исторической литературе, потому что сейчас такие темы на острие, значимые. Это реабилитация нацизма, который иногда встречается в печатной продукции. Поэтому именно на данную литературу мы обращаем внимание. Марина Запрудская, начальник отдела прокуратуры Витебской области



О какой книге идет речь, мы по этическим соображениям рассказать не можем, но приведем пример, в каком русле там подавалась информация. Автор тенденциозно указывает, что многие белорусы стали жертвами не оккупантов, а якобы советских "красных" или же "партизан польских", не приводя достаточных аргументов для использования весьма категоричного слова "многие". Более того, он сразу пытается навязать читателю собственную цифру, даже не указывая, что она ничем не подтверждена. Цитата: "Сколько именно - неизвестно. Лично я думаю, что примерно четвертая часть погибших".



Получается достаточно такая картина для человека, который прочитает, это такой яркий факт, который для него возымеет действие, может быть, не совсем позитивное в том плане, что служит социальной какой-то напряженности. Анатолий Гуцуляк, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома



Сегодня при каждом областном комитете работает комиссия, которая проводит оценку сомнительной литературы. Для заключения экспертов книга, которая вызвала подозрения у витебских прокуроров, среди прочих была направлена на исследование. Заключение с мнением специалистов в будущем играет определяющую роль для признания экземпляра экстремистским. "Окончательно вынести такой вердикт и запретить распространение книги может только суд".



Работа по выявлению и изъятию из продажи экстремистской литературы проходит по всей республике. Причем речь не только о магазинах, но и виртуальной торговле. Показательный пример случился не так давно в Минске. Крупный маркетплейс получил предписание за то, что реализовывал сразу две книги, признанные в Беларуси экстремистскими.



За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований предписания, а также повторное предписание в течение года - это является основанием для ликвидации деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Также предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований предписания. Дмитрий Гусаков, старший прокурор отдела прокуратуры города Минска



Возникает логичный вопрос, а как же так получилось, что книги не только попали в продажу, но и вообще были напечатаны на территории Беларуси. К примеру, все сомнительные экземпляры, о которых идет речь в нашем материале, были выпущены у нас в стране, причем довольно именитым изданием, из-под пера которого вышло больше миллиарда книг.



Эта ситуация не возникла сейчас. Она возникла в 2013-м, 2014-м, в 2017 году. Какие-то книжки печатались, которые до событий 2020 года выглядели какими-то спорными. Но в принципе они не несли какой-то характер, не согласованный с общей линией движения. После 2020 года по этим книжкам возникли вопросы. Юрий Хацкевич, замдиректора издательства



Но ведь все книги экстремистского содержания сложно уничтожить. Они сегодня есть и в библиотеках. Порой для написания научных статей или расследований специалисты обращаются и к такому чтиву. Например, в Национальной библиотеке такая литература находится в специальном хранилище. Списки, какие книги туда отправлять, периодически обновляются. К слову, республиканский перечень экстремистских материалов размещен на сайте Мининформа. "Вот только на данный момент порядок, кому именно и в каких случаях можно выдавать такие экземпляры, еще определяется".



Мы работаем над этим вопросом. И будем надеяться, что в ближайшее время этот законодательный пробел будет уточнен. Теоретически ограниченному кругу пользователей при специальном разрешении можно будет этими документами воспользоваться. Виктор Пшибытко, заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси

