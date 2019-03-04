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Сотрудники УВД Минской области и ветераны возложили венки и цветы к памятнику погибшим при исполнении

В Беларуси сегодня отмечают День милиции. Это не просто профессиональный праздник МВД, но повод поблагодарить правоохранителей за нелегкий труд. В столице милиционеры почтили память коллег, которые пожертвовали собой, исполняя служебный долг. Сотрудники УВД Минской области вместе с ветеранами возложили венки и цветы к памятнику погибшим при исполнении. Уже 102 года белорусская милиция помогает тем, кто оказался в беде. С праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Александр Лукашенко.

Охрана правопорядка, укрепление безопасности - далеко не все функции, которые осуществляет милиция. Прошлый год отмечен положительной динамикой: число зарегистрированных преступлений в Беларуси снизилось почти на 3 %.

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