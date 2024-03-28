Сотрудники в Беларуси смогут получить бесплатную юридическую консультацию прямо на рабочих местах

"Если профсоюзные юристы видят, что вопрос невозможно решить непосредственно в день профсоюзного приема, этот вопрос берется на контроль. В случае необходимости для работника составляется процессуальный документ либо иной какой-то документ в организации или государственные органы и вопрос сопровождается до полного его разрешения", - сказала начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Котова.