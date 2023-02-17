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Сотрудники Военной академии провели экскурсию для представителей СМИ, в том числе зарубежных
Теория и тактика, занятия на полигоне и реальная боевая работа будущих офицеров. Сотрудники Военной академии провели экскурсию для представителей СМИ, в том числе зарубежных. После посещения самой академии журналистам предоставили возможность побывать на полигоне Белая Лужа.
За работой курсантов наблюдали и журналисты "Франс Пресс". Отвечая на вопросы, в том числе французских журналистов, заместитель начальника Военной академии рассказал о новых подходах в подготовке будущих офицеров.
Максим Журавлев, замначальника Военной академии Беларуси:
Образовательный процесс построен в Военной академии таким образом, что более 60 % занятий - это практические занятия. И мы особое внимание обращаем именно к привитию практических навыков у будущих офицеров в применении вооружения, управления подразделениями.
"Как я уже говорил, сегодня мы, изучая опыт во всех военных конфликтах современных, которые происходят, извлекаем все то самое современное и новое, что происходит, и оперативно внедряем в образовательный процесс, чтобы выпускник Военной академии полностью владел всеми самыми современными приемами, способами и формами вооруженной борьбы", - отметил Журавлев.
На этой неделе для репортеров из более чем десяти стран (это США, Британия, государства Европы, Африки и Азии) был организован пресс-тур. Журналисты побывали в военной части ССО, а также на границе с Украиной. Представители зарубежных агентств смогли встретиться с Президентом Беларуси.
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