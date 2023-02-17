Теория и тактика, занятия на полигоне и реальная боевая работа будущих офицеров. Сотрудники Военной академии провели экскурсию для представителей СМИ, в том числе зарубежных. После посещения самой академии журналистам предоставили возможность побывать на полигоне Белая Лужа.

За работой курсантов наблюдали и журналисты "Франс Пресс". Отвечая на вопросы, в том числе французских журналистов, заместитель начальника Военной академии рассказал о новых подходах в подготовке будущих офицеров.



Максим Журавлев, замначальника Военной академии Беларуси:

Образовательный процесс построен в Военной академии таким образом, что более 60 % занятий - это практические занятия. И мы особое внимание обращаем именно к привитию практических навыков у будущих офицеров в применении вооружения, управления подразделениями.

"Как я уже говорил, сегодня мы, изучая опыт во всех военных конфликтах современных, которые происходят, извлекаем все то самое современное и новое, что происходит, и оперативно внедряем в образовательный процесс, чтобы выпускник Военной академии полностью владел всеми самыми современными приемами, способами и формами вооруженной борьбы", - отметил Журавлев.