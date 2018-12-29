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Сотрудников Белтелерадиокомпании поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Белтелерадиокомпания готовится к одному из главных праздников в году - вместе со всей страной. Утром сказка постучалась к тем, кто создает настроение по ту сторону экрана. Большую семью телевидения и гостей компании встречали и поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Песни, добрые пожелания, подарки и хорошее настроение - пожалуй, главные спутники этого волшебного праздника, любимого всеми с детства.

Сотрудники Белтелерадиокомпании сегодня смогли также на некоторое время вернуться в детство. Чтобы получить подарок от Деда Мороза и Снегурочки, нужно было сначала отгадать загадку.

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