Сотрудников Белтелерадиокомпании поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Белтелерадиокомпания готовится к одному из главных праздников в году - вместе со всей страной. Утром сказка постучалась к тем, кто создает настроение по ту сторону экрана. Большую семью телевидения и гостей компании встречали и поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Песни, добрые пожелания, подарки и хорошее настроение - пожалуй, главные спутники этого волшебного праздника, любимого всеми с детства.



