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Сотрудников бобруйского радио "Зефир" призвали уволиться в знак протеста

Беспрецедентная травля и давление все это время оказывается на журналистов государственных СМИ. Так, наших коллег, сотрудников бобруйского радио "Зефир", призвали уволиться в знак протеста. И это, несмотря на то, что радиостанция выдает в эфир развлекательный и музыкальный контент.

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