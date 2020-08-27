Беспрецедентная травля и давление все это время оказывается на журналистов государственных СМИ. Так, наших коллег, сотрудников бобруйского радио "Зефир", призвали уволиться в знак протеста. И это, несмотря на то, что радиостанция выдает в эфир развлекательный и музыкальный контент.



