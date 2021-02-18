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Сотрудниц телеканала "Белсат" приговорили к 2 годам колонии

Принцип неотвратимости ответственности

Следователи подчеркивают, что каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение, а ответственность за преступления неотвратима.

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