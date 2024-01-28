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Сотрудница НАН: Ученые - творческие люди, которые всегда находятся на острие событий и новшеств
Беларусь уделяет большое внимание развитию науки. И не только в канун профессионального праздника. Только так можно оперативно внедрять разработки в производство и опережать конкурентов. Тем самым еще и решая задачи по импортозамещению.
Интерес к науке виден и со стороны простых граждан. За примером далеко ходить не надо. Выставка "Беларусь интеллектуальная" в 2023 году била все рекорды по количеству посещений. Ее даже было решено продлить, а затем отправить в турне по регионам. И везде был буквально аншлаг. Приятно, что было много детей и молодежи.
У каждого свой путь в науке, свои достижения и разработки, которыми может гордиться вся страна. Правда, за кадром остается ежедневный кропотливый труд. А вот любовь к делу жизни уж точно не скроешь. Вот несколько "ученых" историй из первых уст.
Совершенно случайно попала в науку. Никогда не думала, что буду ученым. Я из медицинской семьи - моя мама врач. И я все свое детство думала, что тоже стану врачом, но в итоге мой выбор пал на Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, поскольку питание - важный аспект для профилактики многих заболеваний. На сегодняшний день мы знаем, что здоровье человека на 80 % зависит от того, как и чем он питается.
Как отметила Ирина Колтович, политика института - это разработка высококачественных продуктов из натурального сырья и без использования пищевых добавок, без консервантов, красителей и стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата. Поэтому огромный ассортимент продукции, который на сегодняшний день представлен на рынке Республики Беларусь и который многие любят и покупают, создан руками белорусских ученых.
Направление, которым занимается Ирина Колтович, - это разработка комбинированных мясных продуктов с использованием отечественного растительного сырья. В Беларуси мясное сырье является полноценным, сбалансированным и высококачественным. Оно обязательно должно присутствовать в рационе питания людей для поддержки всех жизненных функций. Вместе с тем в отдельных видах мясного сырья может наблюдаться дефицит одной или нескольких незаменимых аминокислот, минералов, подчеркнула она. Правильная балансировка такого мясного сырья, подбор определенных растительных компонентов (бобовых, зерновых, масличных культур) и правильное их сочетание в продукте позволяет дополнить продукт таким образом, чтобы он стал полноценным и высококачественным.
"Я оцениванию уровень науки очень высоко, уважаю всех ученых. Знаю, насколько это кропотливый, тяжелый труд, и хочу сказать, что за эти годы работы я поняла, что профессия ученого - это самая интересная профессия в мире, потому что новый рабочий день никогда не будет похож на предыдущий. Это творческая профессия, все ученые - творческие люди, которые всегда находятся в научном поиске, всегда на острие событий, новшеств. Мы должны знать, что нового производится, внедряется - тренды, тенденции", - рассказала Ирина Колтович.
Наука дает человеку всегда что-то новое. Для меня это очень важно. Я человек, который любит познавать неизведанное, поэтому мне всегда нравится не стоять на месте, а постоянно развиваться. В отделении физико-технических наук такая специфика, что мы постоянно работаем с предприятиями, то есть как только сделан какой-то образец - идешь испытывать. В идеале - внедрить свою разработку в серийное производство, чтобы было востребовано.
По словам Антона Ананчикова, на Тракторном заводе сказали, что нужна вся система подключенная целиком, потому что очень сложно внедрять отдельные узлы и компоненты, поэтому заинтересованы в том, чтобы им поставлялись системы полностью. В свое время Тракторный завод поставил перед институтом задачу - заместить импортные комплектующие, связанные с управлением, навесным устройством на трактор. Это нужно для повышения урожайности и для снижения расхода топлива, сказал он.
"Еще работаем над электромобилями. Я занимаюсь расчетом и моделированием литий-ионных батарей - это нужно для определения уровня заряда в батарее, продолжительности ее жизни. Сейчас проводим испытания. А с точки зрения помощи от руководства страны, руководства Академии наук молодым ученым, то она большая. Это разнообразные премии, например, какую и я получил - премия талантливым молодым ученым, аспирантам. Довольно серьезная поддержка", - поделился молодой человек.
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