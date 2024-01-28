Сотрудница НАН: Ученые - творческие люди, которые всегда находятся на острие событий и новшеств

Беларусь уделяет большое внимание развитию науки. И не только в канун профессионального праздника. Только так можно оперативно внедрять разработки в производство и опережать конкурентов. Тем самым еще и решая задачи по импортозамещению.

Интерес к науке виден и со стороны простых граждан. За примером далеко ходить не надо. Выставка "Беларусь интеллектуальная" в 2023 году била все рекорды по количеству посещений. Ее даже было решено продлить, а затем отправить в турне по регионам. И везде был буквально аншлаг. Приятно, что было много детей и молодежи.

У каждого свой путь в науке, свои достижения и разработки, которыми может гордиться вся страна. Правда, за кадром остается ежедневный кропотливый труд. А вот любовь к делу жизни уж точно не скроешь. Вот несколько "ученых" историй из первых уст.

Совершенно случайно попала в науку. Никогда не думала, что буду ученым. Я из медицинской семьи - моя мама врач. И я все свое детство думала, что тоже стану врачом, но в итоге мой выбор пал на Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, поскольку питание - важный аспект для профилактики многих заболеваний. На сегодняшний день мы знаем, что здоровье человека на 80 % зависит от того, как и чем он питается. Ирина Колтович, заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси

Как отметила Ирина Колтович, политика института - это разработка высококачественных продуктов из натурального сырья и без использования пищевых добавок, без консервантов, красителей и стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата. Поэтому огромный ассортимент продукции, который на сегодняшний день представлен на рынке Республики Беларусь и который многие любят и покупают, создан руками белорусских ученых.

Направление, которым занимается Ирина Колтович, - это разработка комбинированных мясных продуктов с использованием отечественного растительного сырья. В Беларуси мясное сырье является полноценным, сбалансированным и высококачественным. Оно обязательно должно присутствовать в рационе питания людей для поддержки всех жизненных функций. Вместе с тем в отдельных видах мясного сырья может наблюдаться дефицит одной или нескольких незаменимых аминокислот, минералов, подчеркнула она. Правильная балансировка такого мясного сырья, подбор определенных растительных компонентов (бобовых, зерновых, масличных культур) и правильное их сочетание в продукте позволяет дополнить продукт таким образом, чтобы он стал полноценным и высококачественным.





"Я оцениванию уровень науки очень высоко, уважаю всех ученых. Знаю, насколько это кропотливый, тяжелый труд, и хочу сказать, что за эти годы работы я поняла, что профессия ученого - это самая интересная профессия в мире, потому что новый рабочий день никогда не будет похож на предыдущий. Это творческая профессия, все ученые - творческие люди, которые всегда находятся в научном поиске, всегда на острие событий, новшеств. Мы должны знать, что нового производится, внедряется - тренды, тенденции", - рассказала Ирина Колтович.

Наука дает человеку всегда что-то новое. Для меня это очень важно. Я человек, который любит познавать неизведанное, поэтому мне всегда нравится не стоять на месте, а постоянно развиваться. В отделении физико-технических наук такая специфика, что мы постоянно работаем с предприятиями, то есть как только сделан какой-то образец - идешь испытывать. В идеале - внедрить свою разработку в серийное производство, чтобы было востребовано. Антон Ананчиков, заведующий сектором электрогидравлических систем управления Объединенного института машиностроения НАН Беларуси

По словам Антона Ананчикова, на Тракторном заводе сказали, что нужна вся система подключенная целиком, потому что очень сложно внедрять отдельные узлы и компоненты, поэтому заинтересованы в том, чтобы им поставлялись системы полностью. В свое время Тракторный завод поставил перед институтом задачу - заместить импортные комплектующие, связанные с управлением, навесным устройством на трактор. Это нужно для повышения урожайности и для снижения расхода топлива, сказал он.