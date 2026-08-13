Социальная поддержка: на Брестчине помогут подготовить детей к школе

В Брестской области продолжается подготовка семей к новому учебному году. Основная помощь предназначена для многодетных родителей. Средства можно направить на покупку одежды, обуви и школьных принадлежностей.

В 2026 году помощь планируют предоставить почти 23 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 49 тыс. детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрели 8,8 млн рублей.

Поддержку уже получили около 18 тыс. семей. Выплаты назначены на подготовку почти 35 тыс. школьников. На сегодняшний день семьям перечислили 5,5 млн рублей.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для семей, которым сложно самостоятельно подготовить детей к школе. Получить государственную адресную помощь могут малообеспеченные и многодетные семьи. Такую поддержку уже предоставили 91 семье, в которых в общей сложности воспитываются 285 детей. На эти цели направили более 315 тыс. рублей.

Финансовую помощь к учебному году родители также могут получить по месту работы, если такая мера предусмотрена коллективным договором. Поддержать семьи готовы и профсоюзы. Кроме того, во всех городах и районах области проходят благотворительные акции, где собирают школьные принадлежности, одежду, обувь и деньги.