Создание достойных условий для службы и повышение социальной защищенности людей в погонах - тех, кто стоит на страже спокойной и мирной жизни в стране, - приоритетная задача.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей законопроекта, который направлен на совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих.

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов разъяснил суть предлагаемых изменений.

По его словам, система государственной службы в Республике Беларусь включает три вида: государственную гражданскую службу, военную службу и службу в военизированных организациях. Вопросы пенсионного обеспечения гражданских государственных служащих и военнослужащих регламентируются различными законодательными актами и имеют как общие черты, так и существенные различия, обусловленные спецификой службы.

"На сегодняшний день в Республике Беларусь есть существенное отличие в назначении пенсионного обеспечения для военнослужащих и для гражданских государственных служащих в части порядка, условий и уровня такого пенсионного обеспечения", - отметил Александр Рахманов.

В этой связи глава государства принял решение направить в Национальное собрание законопроект, который предусматривает изменение подходов и порядка начисления пенсий для отдельных категорий.

Речь идет о военнослужащих, а также лицах, проходящих службу в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и органах финансовых расследований.

Суть изменений заключается в следующем: для отдельной категории лиц из указанных государственных органов при достижении общеустановленного пенсионного возраста будет применяться дополнительная надбавка к пенсионному обеспечению. Размер и порядок применения этой надбавки четко регламентированы законопроектом.

"Это важный шаг, который в первую очередь преследует соблюдение принципа социальной справедливости и уравнивает уровень пенсионного обеспечения для всех категорий государственных служащих. А также это будет являться дополнительным стимулом для сотрудников органов силового блока, что со временем приведет и к повышению их пенсионного обеспечения", - подчеркнул заместитель государственного секретаря Совета безопасности.

Суть изменений - в дополнительной мотивации к службе и социальной справедливости: теперь подходы к пенсионному обеспечению станут едиными для всех видов государственной службы.