Социальная дистанция, масочный режим и другие меры профилактики коронавируса

В попытке сдержать распространение COVID-19 страны вынуждены прибегать к разным мерам, порой и к самым жестким, что, кстати, больше оказывает губительное воздействие на самого человека, чем на вирус. Карантинные ограничения выливаются в массовые недовольства - страдает экономика, бизнес, а самое главное - люди, страны буквально полыхают протестами.

Об этом мы тоже поговорим.

Но сперва о ситуации у нас. На сегодняшний день коронавирус обнаружен у более чем 128 тысяч человек, из них уже выздоровели 107 452 пациента. Вторая волна, конечно, вызвала рост заболеваемости, но ситуация контролируема. Это подтверждают специалисты. Напомним, во всех регионах Беларуси действует масочный режим. О важности его соблюдения, пожалуй, понимает уже каждый. Ведь если будем игнорировать рекомендации и призывы врачей, достичь прогресса будет невозможно. Как система здравоохранения противостоит коронавирусу, расскажет Анастасия Бенедесюк.





Работа на передовой



Кадры из медучреждений, когда врачи в полной амуниции, забор анализов для проведения тестов, палаты - все это сегодня не ново. 10 месяцев наши врачи самоотверженно борются с коронавирусом. Черты их лиц сложно рассмотреть в защитной экипировке. Вне зависимости от стажа и профиля каждый, признаются, солдат (работают ведь круглые сутки).

Студенты-медики помогают в борьбе с COVID-19



С прошлого вторника на передовой и будущий акушер-гинеколог, студентка 6 курса БГМУ. В 34-й поликлинике Минска Яну Лещинскую трудоустроили официально. Сейчас она помощник врача. Собирается на выезд. И здесь уже она не обходится без помощника. Респиратор, две пары перчаток, комбинезон - надеть не из простого.





Минздрав запуcтил платформу "COVID-содействие"



Студенты-медики помогают в борьбе с COVID-19

И возвращаясь к студентам, не все они сегодня напрямую работают с COVID, но и их помощь необходима. Вот, например, кол-центр поликлиники. Выбирая это место работы, студентка Елена Врублевская думала прежде всего о семье. Среди родных есть группы риска.





Работа поликлиник в условиях COVID-19

Кол-центр в этой поликлинике появился в первую волну. Среди других особенностей работы - обязательный масочный режим. Кроме того, разделены потоки: отдельно сотрудники, беременные, идущие на профосмотр, и температурящие.

Отгрузка лекарств идет здесь буквально ежеминутно. Надо - работают до позднего вечера, выходят и в выходные дни. В среднем в больницы, поликлиники и аптеки страны отсюда отправляют около 20 тысяч наименований медицинских препаратов.



Еще один вопрос, пришедший в адрес Минздрава на онлайн-платформе "COVID-содействие", касался применения и наличия лекарственного средства "Тоцилизумаб". Оно показано пациентам с тяжелым течением COVID-19, у которых в ответ на внедрение вируса развивается так называемый синдром высвобождения цитокинов. Это когда вирус сказывается не только на иммунной системе, но и на повреждении органов и тканей. Т.е. иммунная система продолжает бороться и после того, как вирус был обезврежен. Сегодня "Тоцилизумаб" включен в протокол лечения во многих странах. В Беларуси им тоже лечат.





Для препарата важны условия хранения. На складе при температуре +2 +8. Для транспортировки используют термоконтейнеры. Вообще ажиотажа на лекарства как было в первую волну, нет. В достатке и средств индивидуальной защиты. Кстати, за три месяца первой волны здесь распродали сизов столько, сколько за 10 лет до.



Масочный режим: когда болезнь легче предупредить

