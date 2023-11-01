Социальная направленность, поддержка экономики, рост доходов населения - белорусский парламент принял в первом чтении бюджет-2024

Беларусь выполнит все социальные обязательства и сохранит устойчивость бюджетной системы. Это заложено в главный финансовый документ страны на будущий год. В первом чтении сегодня депутаты приняли бюджет на 2024 год. Вместе с ним одобрен Налоговый кодекс, а также бюджет Фонда соцзащиты населения.

Новаций предложено много. Вместе с тем специалисты поясняют: кардинально не перекраивали ни бюджет, ни налоговую систему. Да, точечно налоги скорректированы. Но в целом налоговая нагрузка (особенно касаемо физлиц) не претерпит заметных изменений.

Ратифицирован ряд и других документов. К примеру, меморандум о вступлении Беларуси в ШОС. Путь в организацию для нас стал еще короче.

Обо всем по порядку из Овального зала корреспондент АТН Ольга Анищенко.

Социальная направленность, поддержка экономики, рост доходов населения - вот, пожалуй, три кита, на которых держится бюджет страны будущего года. Обязательства взяты серьезные, судя по цифрам (о них мы еще расскажем). Впрочем, заоблачными они не выглядят, если исполнить все, что прописано в качестве целей развития. Если просто и коротко, ставка сыграет при условии роста экспорта и инвестиций.

Найти баланс между расходами и доходами - по большому счету бюджет формируется так. Расходов, к слову, станет больше (если сравнить с годом нынешним) без малого на 14%. Добавят в том числе на весь социальный вектор. Соцсфера - это вообще 12% нашего ВВП. Так что социальная направленность бюджета для депутатов и членов правительства не пустые слова.





В социальных расходах значительную долю составляют расходы на оплату труда. Фонд оплаты труда должен увеличиться от 11 до 12 %. Если мы берем учителей (с учетом решения по надбавкам, которые уже приняты были в этом году и должны быть приняты с января), то по отдельным категориям их оплата увеличится до 20 %. Соответственно, даже при 12-процентном росте фонда уже есть реальный рост при той инфляции, которая планируется. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Зарплаты бюджетников в будущем году вырастут на 3,9 %

Это, конечно, не разовая акция, пояснил министр. Т.е. не значит, что вся прибавка придет с наступлением нового года. С 1 января вырастет базовая ставка - она напрямую влияет на увеличение зарплат. А дальше все зависит от исполнения бюджета. Решение добавить обычно зреет к сентябрю, а есть еще и резервные фонды. В любом случае Минфин обнадеживает: зарплаты в реальном выражении прибавят порядка 4%. Это важный ориентир! Но помимо социальных будут и другие растущие расходы.

Будут вырастать расходы на дорожное хозяйство, то есть ремонт дорог в приоритете. На следующий год в целом расходы на дорожное хозяйство на местном уровне, на дороги, на их содержание, ремонт, на строительство будут увеличены практически в два раза. Точечно работаем по инвестиционным проектам. Стоит задача максимально все те проекты, которые начаты в текущем году, в следующем году завершить. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси





Что же касается доходов, они также подрастут - хотя не так существенно, как расходная часть бюджета. А потому он снова дефицитный. Но это уже давно никого не пугает. 4,7 миллиарда рублей - немало, но не пропасть, чтобы не знать, как покрыть недостачу. Остатки бюджета-2023, займы на внутреннем и внешних рынках - словом, все, как обычно. Порядка 750 миллионов привлекут дополнительно, поясняют депутаты. В основе в том числе налоги на сверхдоходы.

Налоговый кодекс предлагает увеличить сборы на сверхдоходы

Вводится, например, налог на дорогие автомобили или, к примеру, 25-процентный налог на прибыль, если прибыль свыше 25 млн руб. Небольшая сумма инфляционных процентов тоже сработает в этом направлении. Светлана Бартош, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

И тут стоит пояснить. Налоговые ставки поднимут лишь для тех, кто зарабатывает куда выше среднего. И это мягко говоря. Налог на прибыль для организаций и предприятий, подоходный для ИП и физлиц. Отдельно прописали транспортный. Но лишь для люксовых авто и при этом почти новых - не старше 3 лет. Совмин определил детали. Профильный министр вообще отметил: дескать, все подобные поправки - мировая практика. Затронут они от силы несколько тысяч наших граждан. Для остальных вчитываться в нормы обновленного Налогового кодекса вряд ли стоит.





Речь идет о том, чтобы увеличить коэффициент на помещение, которое имеет большую площадь и используется в коммерческой деятельности, то есть граждан это не касается. У обычного человека налоговая нагрузка вообще не вырастет. Поэтому все базовые ставки сохраняются, они ни в какой степени не меняются. Единственное, там есть небольшие корректировки на процент инфляции. Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси

Ну разве что подправят имущественные платежи, сделав их единым налогом. Момент скорее технический, на суммах не отразится. А вот удобнее станет - за недвижимость, землю и транспорт можно будет заплатить не тремя, а одним платежом. Вот и все, что нужно знать среднестатистическим физлицам о новом Налоговом кодексе. В целом, как бы ни стращали новациями и растущими ставками, цифры охладят пыл паникеров. Нагрузка в виде налогов не вырастет. 23 с небольшим процента к ВВП в будущем году - это сопоставимо с нынешним и куда меньше допустимых значений, заложенных в программу социально-экономического развития. Не стоит задача обложить налогами, зато стоит другая - ограничить ненужные траты бюджетных средств.

Деньги нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные. Предприятия их платят и люди подоходный налог платят. Это народные деньги. И эти деньги должны использоваться на нужды наших людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Для молодых специалистов предусмотрен налоговый вычет

Словом, если найти баланс, рисков в виде общественного возмущения не будет. А то все ведь любят, когда вводят льготы или налоговые вычеты. В кодексе, кстати, такие тоже есть - для молодых специалистов. Их немало. Так что минус в бюджете может быть вполне заметным. И не всякий налог на сверхдоход может компенсировать такие потери, отмечает Минфин. Но смысл в этом: если где-то убывает, должен быть источник восполнения бюджета.

Было внесено предложение о том, чтобы для молодых специалистов уменьшить налоговую нагрузку, а именно подоходный налог. Предусмотрено, что сумма в размере минимальной заработной платы, это порядка 544 рублей, сегодня она не будет облагаться налогом в принципе, то есть на эту сумму будет налоговый вычет. По большому счету налоговая нагрузка уменьшится от 20 до 30 %. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2024 год

В отличие от бюджета будущего года Фонд соцзащиты населения (а их всегда рассматривают в связке) сформирован с профицитом. Т.е. доходы превышают расходную часть. А значит, нет рисков невыплат пособий и пенсий. Последние, к слову, самая весомая часть аккумулируемых в фонде средств. И как заявил министр, все суммы подбиты не просто рубль к рублю, а сформирована подушка безопасности. На тот самый случай...





Пенсии будут индексироваться, бесспорно, повышаться в следующем году, но мы планируем, что пенсии по возрасту где-то в среднем будут повышены на 15 %. По крайней мере, так раскладывается сегодня бюджет на 2024 год. Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты населения