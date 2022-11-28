Социальная стипендия в 2022/2023 учебном году: от чего зависит размер, кому положена и как получить

Размер студенческой "зарплаты" зависит от многих факторов: среднего балла, наличия льгот, успеваемости, пишет 1prof.by. Если студент завалил сессию, то учебной стипендии ему не видать весь следующий семестр. В таком случае исправить ситуацию может социальная стипендия. Разбираемся, кому она положена и как ее получить.







Кто может рассчитывать на социальную стипендию

Напомним, что студенты вузов, учащиеся колледжей и лицеев первого курса в первом семестре учебного года получают минимальную ученическую стипендию. Правда, по некоторым профилям есть повышающие коэффициенты.

К примеру, до первой сессии студенты-первокурсники могут рассчитывать на минимальную стипендию в размере 109 руб. 87 коп., учащиеся колледжей и лицеев - на 95 руб. 25 коп.

Со второго семестра размер стипендии корректируется в зависимости от успеваемости.

Причем выплачивают ее только успевающим студентам, которые в полном объеме освоили учебную программу и сдали сессию без академической задолженности. Тем же, у кого остался "хвост", не засчитана курсовая работа, придется жить без стипендии как минимум до следующей аттестации. Аналогичная система действует и в отношении учащихся ссузов и профессионально-технического образования (ПТО).

Этот вопрос регламентирует Постановление "О некоторых вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат учащимся".

Следовательно социальная стипендия предназначена тем обучающимся, кто освоил учебную программу, но по итогам аттестации утратил право на учебную стипендию. Назначается она со второго полугодия (второго семестра) первого года обучения, но лишь некоторым категориям учащимся ПТО, ссузов, студентам вузов.

Социальные гарантии учащейся молодежи

В соответствии с пунктом 5 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании, получателями социальной стипендии могут быть:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица, потерявшие последнего из родителей в период обучения;

студенты и учащиеся, которые имеют льготы согласно закону "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан";

инвалиды;

беременные женщины;

студенты-родители;

больные туберкулезом;

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской службы в государствах, где велись боевые действия.

В список получателей социальной стипендии также включены студенты и учащиеся, которые находятся в тяжелом материальном положении. Правда, в отличие от других категорий обучающихся они могут рассчитывать на денежные выплаты не более двух раз за все время учебы.

Однако, кроме попадания в одну из вышеперечисленных категорий для получения социальной стипендии при утрате права на учебную стипендию нужно соблюсти еще ряд условий:

обучающийся должен быть успевающим, а именно к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания полугодия или семестра;

придется выполнить в полном объеме учебные планы и учебные программы;

получить по результатам текущей (итоговой) аттестации только положительные отметки или результаты;

не допускать более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии.

Согласно законодательству, успевающим считается тот, кто к концу семестра в полном объеме выполнил учебный план, освоил учебную программу и по итогам аттестации имеет только положительные отметки, т. е. выше 4 баллов.

Размер социальной стипендии для студентов в 2022/2023 учебном году

Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. С 1 ноября 2022 года студенческая и учащаяся молодежь может рассчитывать на помощь:

студенты вузов - 90,06 руб. ;

учащиеся ссузов и ПТО - 75,05 руб .;

сироты, которые обучаются по программе подготовки к поступлению в учебные заведения Беларуси, - 75,05 руб.



К слову, приведенные цифры могут быть выше в конкретном учебном заведении в связи с индексацией.

К тому же указанные размеры социальных стипендий увеличиваются в 1,5 раза для:

инвалидов I и II группы;

детей-инвалидов с III и IV степенью утраты здоровья;

инвалидов боевых действий на территории других государств.

Социальная стипендия на следующее полугодие (семестр) назначается в течение 7 рабочих дней со дня ликвидации академической задолженности на основании приказа руководителя учреждения образования с первого числа месяца, следующего за после того, как студент закроет все "хвосты".

Какие документы потребуются для оформления социальной стипендии?

Написать заявление о социальной стипендии можно в студенческом профсоюзе. Уточнить нюансы назначения такой выплаты и необходимые для этого документы можно в деканате вуза, а также обратиться с интересующими вопросами к заместителю директора колледжа/лицея или куратору группы. Могут потребоваться, к примеру, документы, подтверждающие право на льготы.