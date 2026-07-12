Социальный лифт без сбоев: как целевое обучение помогает белорусской молодежи строить будущее

Четкое видение своего будущего - это сегодня не исключение из правил, а доступная реальность для тысяч белорусских выпускников. Уверенность в завтрашнем дне теперь гарантирует сама система образования. Ведь в стремительном мире трудно прогнозировать, что будет даже через 5 лет.

Гарантированными на 100 % можно назвать разве что законы физики, но в Беларуси есть те, кто ломает эту неопределенность и уверен в своем будущем еще со школьной скамьи.

Факт Вступительные испытания для целевиков завершились в Беларуси. В 2026 году в университетах выделено более 6 тыс. мест.

Пользователи Интернета шутят о трудовом стаже из-за парадокса, когда на должность начинающего специалиста запрос от нанимателя - несколько лет опыта и при этом еще вчерашний студент должен решить все задачи с первого дня без адаптации или дополнительного обучения. А что если гарантия трудоустройства сразу после университета или часто даже во время учебы есть?

Евгений Халимончик или просто Женек (так его называют в хозяйстве) - аграрий в 4-м поколении. Впервые за руль сел уже в 3 года.

"Ощущаю гордость, что я добился своей детской мечты, что в итоге я сам за штурвалом. Для меня деревня - это что-то родное. Я сюда приезжаю и дышу по-другому, что бы я ни делал. Да, может, пыль в поле, грязь, болото, дожди. Но это все свое родное, это наша земля. Я зачастую ставлю хештег под своими видео "На своей земле", - поделился студент БГАТУ Евгений Халимончик.

Остаться на своей земле решил с помощью целевого договора. В агрогородке Петковичи в эту уборочную будет покорять просторы с Любовью.

"Папа и мама с сельским хозяйством были связаны. Это такой шарм просто невероятный - такие закаты, рассветы, поля бескрайние просто. Много разной живности бегает, в этом есть особая романтика", - отметила тракторист-машинист ОАО "Крутогорье-Петковичи" Любовь Невмержицкая.

"5 лет спокойной работы в хозяйстве в своем родном районе. Выбор у меня был осознанный. В этом году выделили комбайн для работы. Первый сезон буду старшим комбайнером. Помощником комбайнера у меня будет наша молодая девушка-механизатор. Ждем погожие минуты, когда все созреет, чтобы в первых рядах выйти в поле", - рассказал Евгений Халимончик.

"Технический слух", загонка, пашня и другие понятия у кого-то в семейном лексиконе, а кто-то изучает их в агроклассах. Их выпускники могут не просто поступить в вузы без экзаменов, но и зарабатывать до 14 лет.

Юрий Климаш, директор ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"Дети наших работников ходят со специальными карточками. До 14 лет эти карточки привязаны к карточкам родителей. Бухгалтерия начисляет им стипендию уже в школе. Если средний балл выше 7,5 - 2 базовые, если выше 8 - 3 базовые. Потом все целевики, которые поступают от нашего хозяйства, если учатся не ниже 7 баллов, получают к стипендии каждый месяц 5 базовых по возвращению на работу в хозяйство, получают жилье и подъемные".

Валерий Еднач, декан факультета "Технический сервис в АПК" БГАТУ:

"В процессе обучения у нас многие студенты получают до 20 базовых величин доплату к стипендии ежемесячно. Все наши выпускники обеспечиваются жильем, либо предприятие компенсирует им съем квартиры. В некоторых случаях, если наш выпускник решил построить дом в сельской местности, он получает льготный кредит под 1 %".

Фундаментом для модернизации целевой подготовки стали документы 2022 года: указ Президента, которым утверждены правила приема в вузы и колледжи, и новая редакция Кодекса об образовании.

Возможности для организаций и абитуриентов по всей стране расширили. Например, сегодня претендовать на целевую подготовку могут госорганы, компании с госучастием - более 50 %, а еще те, кто внес вклад в развитие региона. Утверждено более 6 тыс. целевых мест в 34 белорусских вузах, но спрос выше - подали около 9 тыс. заявлений.

В прошлых вступительных кампаниях "гарантии" выбрали для себя и студенты БНТУ. Антон и Денис учатся на разных курсах и факультетах, но их объединяет "семейный выбор" и любовь к стране.

"У меня оба родителя также закончили БНТУ и пошли работать на "Амкодор". Решил продолжить семейную династию и тоже выбрал пойти на "Амкодор", - поделился студент БНТУ Антон Бешта.

"Выбирал по примеру сестры. Я хотел именно в БНТУ, это хорошая возможность поступать в университет через целевое обучение. Во-первых, я сам хочу остаться жить в Беларуси, мне моя страна нравится. Это будет точное распределение. Я в любом случае не пропаду, останусь на хорошем предприятии", - рассказал студент БНТУ Денис Срец.

Факт В целевой "палитре" БНТУ 157 предприятий и 30 специальностей. От набора на дневной бюджет - около 25 %.

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:

"Если 3 года назад мы набирали около 270 человек, то в прошлом году набор уже составил 410, а в этом - 487. Наибольший конкурс по этому году по специальности "Архитектура" на предприятие "Минск-проект", а также на техническую специальность "Технология машиностроения" по двум нашим ведущим предприятиям- машиностроителям: БЕЛАВТОМАЗ и завод колесных тягачей на вышеназванную специальность. Конкурс составляет 4-5 человек".

А для 2 девушек целевое обучение стало судьбоносным. Анна и Александра Шибаевы - сестры. В агрогородке Лошница воспитывались в детском саду, учились в гимназии.

После учебы в педагогическом вузе они вернулись на малую Родину. И теперь третий год в знакомых стенах Александра Анатольевна - воспитатель, а Анна Анатольевна - учитель физкультуры.

"Каждый урок она придумывает что-то новое - разные игры, разные виды спорта. Анна Анатольевна постоянно говорит фразу "хорошо, но надо лучше". Я с ней полностью согласна", - отметила жительница аг. Лошница Анна Шибаева.

"С 9-го класса я знала, что я буду учителем физкультуры, потому что вся жизнь была связана со спортом. Я вернулась, потому что проще, например, чем в Минске, здесь не надо подбирать квартиру, уже есть своя", - пояснила жительница аг. Лошница Александра Шибаева.

Целевое обучение из точечного механизма распределения превратилось в "социальный лифт", который работает без сбоев. Для государства - кадры под реальные потребности экономики, для молодежи - сверхспособность видеть будущее.