Социально-экономический блок масштабного опроса: о чем говорят результаты социсследования

Беларусь - единая страна, и ценности у граждан единые. Такое мнение подтверждают и эксперты, подводя итоги социологического исследования, которое было обнародовано на прошлой неделе.

Напомним, первая часть посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Масштабный социологический опрос оказался в центре внимания и экспертов, и журналистов, и госорганов. Социологи, презентуя результаты, четко обозначили задачу: детально разобраться в запросах белорусов и узнать, чем живет народ от Минска до регионов. Доверительные отношения с властью и эффективная обратная связь - сама цель.

Цифры исследования доказывают: финансовая модель белорусской семьи стала более зрелой, потребительский рынок подкреплен реальной покупательской способностью. Все больше граждан инвестируют в личный комфорт. Свое материальное положение как хорошее оценивают более 80 %. Примечательно, что жители сельской местности оценивают свой достаток чуть выше минчан, что подтверждает эффективность региональной политики.

К слову, чаще теперь белорусы вкладываются не только в квадратные метры, но и в человеческий капитал. 14 % доходов отдают в пользу образования - своего и детей.

Меняется и отношение к здоровью. Как выяснилось, сейчас это самое главное. Причем эксперты подчеркивают, что это не озабоченность, а осознанное и ответственное отношение людей к качеству жизни: спорту, правильному питанию и диагностике.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На мой взгляд, это сигнал для социальной политики, что сегодня надо акценты ставить не только на оказание услуг, например, лечение человека. Если белорус говорит о том, что важно здоровье, значит, надо акцент делать на профилактику, раннюю диагностику, диспансеризацию, ту норму, которую с 2024 года внесли в Трудовой кодекс".

Семья - приоритет и национальной политики, и самих белорусов, это подтвердило исследование. Поддержка государства и традиционные ценности - вот на чем строится благополучие белорусского общества.

Александр Конопацкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для того, чтобы осознавать и понимать, важно сказать, что сегодня в 10 европейских государствах фактически отсутствует нижний возрастной ценз для юридической смены пола. Показатели в отношении семьи говорят сами за себя, что эти тенденции чужды для нашего населения. Меня как человека, гражданина, депутата белорусского парламента, безусловно, эта статистика радует. Семья, материнство, отцовство, детство находятся под защитой Республики Беларусь".

Сколько детей для счастья нужно белорусам? Как ответила почти половина респондентов, не меньше двух. Сигнал хороший с учетом того, что современные женщины все реже решаются на второго ребенка, не говоря уже о троих и больше.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы сегодня созрели на двоих деток. Поэтому хочется быть достойным примером. Женщинам нужно не бояться заводить семьи, детей, ведь государство защищает нас в этом плане, в том числе и законодательно. Поэтому не бойтесь действовать и пополнять свои семьи. Чем больше, тем лучше".

Ценность мира и единство народа для белорусов не просто слова, а высокая оценка усилиям государства по укреплению безопасности, сохранению мира и стабильности на нашей земле.