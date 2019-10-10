Социально-благотворительный проект "Крылья счастья" собирает друзей

Благотворительный проект "Крылья счастья" опять собирает друзей. Праздник в Белорусском государственном цирке посетили воспитанники домов-интернатов и дети с особенностями развития со всей страны. Такие выездные мероприятия второй год подряд проводит одна из компаний-резидентов Парка высоких технологий. Для детей организовали разнообразные игровые площадки. Можно было сделать аквагрим, прическу и фотоснимок на память. Самой зрелищной частью праздника, конечно, стало цирковое представление.



В рамках своего социального проекта резидент ПВТ помогает закупать необходимое оборудование Минскому центру реабилитации. Благодаря такой социальной ответственности бизнеса в Вилейке вскоре появятся адаптивная площадка и творческие мастерские для детей.