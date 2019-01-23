Социально-экономическое развитие Березинского района в центре внимания руководства Минской области

Социально-экономическое развитие Березинского района, а также проблемы его жителей сегодня были в центре внимания руководства Минской области. Во время личного приема губернатор Анатолий Исаченко рассмотрел около десятка вопросов, большая часть из которых касалась жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений. О непростых жизненных ситуациях и путях выхода из них - Алексей Кондратенко.



Зимой не всегда тепло, а весной или осенью в комнатах сырость и даже плесень. Жить в таких условиях не просто невозможно, а и опасно для здоровья. Еще два года назад к такому выводу пришли жители одного из домов в Березино по улице Победы. Дому уже более полувека: здесь надо утеплять стены, но главное - ремонтировать крышу.

Микрорайон, где находится проблемный дом, обычный и даже по-своему уютный. Рядом небольшой лес, новые или отремонтированные дома. Не повезло, кажется, только этому двухэтажному зданию. Ситуацию может улучшить капитальный ремонт, но он запланирован только на 2020 год. Жильцы 18 квартир, среди которых большая часть пенсионеры, ждать больше не могут. Со своей проблемой сегодня они обратились к председателю Минского облисполкома. Анатолий Исаченко принял решение выделить финансирование и отремонтировать дом уже в нынешнем году. Таким образом в этом году в Березино обновят не пять, а шесть жилых домов.