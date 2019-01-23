3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Социально-экономическое развитие Березинского района в центре внимания руководства Минской области
Социально-экономическое развитие Березинского района, а также проблемы его жителей сегодня были в центре внимания руководства Минской области. Во время личного приема губернатор Анатолий Исаченко рассмотрел около десятка вопросов, большая часть из которых касалась жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений. О непростых жизненных ситуациях и путях выхода из них - Алексей Кондратенко.
Зимой не всегда тепло, а весной или осенью в комнатах сырость и даже плесень. Жить в таких условиях не просто невозможно, а и опасно для здоровья. Еще два года назад к такому выводу пришли жители одного из домов в Березино по улице Победы. Дому уже более полувека: здесь надо утеплять стены, но главное - ремонтировать крышу.
Микрорайон, где находится проблемный дом, обычный и даже по-своему уютный. Рядом небольшой лес, новые или отремонтированные дома. Не повезло, кажется, только этому двухэтажному зданию. Ситуацию может улучшить капитальный ремонт, но он запланирован только на 2020 год. Жильцы 18 квартир, среди которых большая часть пенсионеры, ждать больше не могут. Со своей проблемой сегодня они обратились к председателю Минского облисполкома. Анатолий Исаченко принял решение выделить финансирование и отремонтировать дом уже в нынешнем году. Таким образом в этом году в Березино обновят не пять, а шесть жилых домов.
Эффективность практики выездных приемов граждан говорит сама за себя: многие вопросы решаются на местах. Кстати, такие встречи с председателем Миноблисполкома будут проходить в течение всего года. Очередной прием запланирован на 5 февраля.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов