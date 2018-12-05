Губернатор Анатолий Исаченко взял под контроль решение самых проблемных ситуаций жителей Борисовского района

Социально-экономическое развитие Борисовского района и проблемы его жителей сегодня были в центре внимания руководства Минской области. В планах - построить школу, мост через Березину, а также восстановить центральную улицу. В Борисове проектируется и новая ледовая арена. Вместе с тем в ходе личного приема губернатор Анатолий Исаченко взял под контроль решения по самым проблемным ситуациям. Подробнее - Алексей Кондратенко.

Сегодняшний прием граждан в Борисове, пожалуй, один из самых сложных за последнее время. Всего десяток вопросов, среди которых - споры насчет земельных участков и имущества, приватизация жилья, а также улучшение качества дорог и питьевой воды в агрогородках.

Предприниматель Виктор Турин уже 27 лет в деревообработке. Лесопильное производство - в 5 километрах от города. При максимальной загрузке здесь могут работать до 30 человек - все они местные жители. В лучшие времена цеха могли перерабатывать тысячу кубометров древесины. Сейчас объемы сократились наполовину. Одна из причин - конфликт с соседями. Два дома, несмотря на санитарную зону, находятся очень близко к лесопилке. Именно они активно жалуются на шум. Хотя сами, по словам других соседей, живут здесь от сезона до сезона.

Противоречия не позволяют бизнесу развиваться - в планах реконструкция цехов и расширение производства. Правда, с документами у борисовского предпринимателя не всего корректно. Но и эти пробелы после встречи с губернатором он готов ликвидировать. Главное - все устроить по закону.

Жильцы агрогородка Пересады пожаловались на плохое качество дорог и питьевой воды. Над этим вопросом работает местное руководство, правда, для того, чтобы удалить железо и даже нитраты из воды привлекли ученых.

Приватизация жилья, компенсация за неудобства от строительства, споры по земле и имуществу и даже проблемы дачного поселка от жизнедеятельности бобров. Всего сегодня рассмотрели и взяли на контроль десяток вопросов.