Социально-экономическое развитие и сильная экономика - фундамент для роста. На чем делают акцент в Гомельской области

Среди главных приоритетов белорусского общества рост экономики, повышение благосостояния жителей больших и малых городов. Это подчеркивается в том числе и на ВНС.



Достойный уровень жизни возможен только при равномерном развитии регионов, реализации прорывных технологий в экономической сфере, а также при стабильных успехах в промышленном секторе, сельском хозяйстве, социальной сфере. Гомельская область развивается - показывает положительную динамику.

Подробнее рассказала Наталья Игнатенко.



Белорусский металлургический завод - предприятие европейского уровня. Этот промышленный гигант с полным циклом производства - гордость Беларуси. Жлобинские металлурги делают ставку на реализацию высокомаржинальной метизной продукции с высокой степенью переработки. Заказы на 2024 год серьезные. БМЗ бьет свои же рекорды.



Переориентировали наш рынок на российский регион, страны Юго-Восточной Азии, Африки, страны СНГ. По сути 2023 год был достаточно успешным, мы приросли на 12% в производстве стали. В натуральном выражении мы увеличили на 15% экспорт нашей продукции. Предприятие сработало с положительной динамикой продаж. Дмитрий Корчик, гендиректор ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК"

Гомсельмаш - уверенный игрок среди производителей сложной техники. Предприятие в пятерке крупных мировых лидеров комбайностроения. При серьезной конкуренции и внешних вызовах Гомсельмаш повышает экспорт, плюсует в выручке и средней зарплате. Портфель заказов увесистый - только в этом году с конвейеров сойдут 3,5 тыс. единиц самоходной техники.

За пять лет мы провели существенную модернизацию действующей техники, поработали над качеством, сделали ее более привлекательной. Мы реализовываем технику более чем в 30 стран мира, начиная от России, Африки, Южной Кореи до Аргентины. У нас уже запланирована поставка в Африку более 80 единиц техники, в Монголию - 10 единиц техники. Намерены на этих рынках развивать свое присутствие. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш", член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Высокие социальные стандарты - национальный бренд

Импульс десяткам отраслей дают инвестиции в транспортную сеть. Она как кровеносная система белорусской экономики. В Гомельской области более 12 тыс. км дорог общего пользования. Транспортные артерии совершенствуются, дороги, развязки, мосты становятся более безопасными.

На 2024-2025 годы у нас еще в работе 25 мостов. В этом году в два раза увеличено финансирование и соответственно в два раза удастся увеличить объемы выполняемых работ как на республиканских, так и на местных дорогах. В целом в этом году выделено в общей сложности 400 млн рублей. Дмитрий Згурский, начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома

Высокие социальные стандарты - национальный бренд. Благодаря поддержке материнства, системе правовых гарантий и льгот многодетных семей становится все больше. За три года в юго-восточном регионе - на полторы тысячи.

Гомельчанка Наталия Худолеева - мама троих детей. Говорит, поддержку государства трудно переоценить. Семья совсем недавно отметила новоселье.

Очень сильно помогает государство. Нам дали трехкомнатную квартиру площадью 74 квадратных метра. Дали кредит под 1% на 40 лет. Есть все для комфортной жизни - две аптеки, магазины, детскую поликлинику открыли прямо на районе. Очень удобно, не нужно ехать никуда. Наталия Худолеева, многодетная мама, жительница г. Гомеля

Особое внимание - детям. Сады будущего для дошколят, погружение в мир высоких технологий. Оригинальные и максимально функциональные центры развития ребенка появились в Петрикове и Мозыре. Образовательная среда с лего-центрами, игровыми лабиринтами, интерактивными песочницами, открытыми террасами и бассейнами.

Сеть учреждений стала современной. Сегодня ребенок может всесторонне развиваться по потребностям, которые есть в современном обществе. Открыты 2 большие школы, 5 детских садов. Елена Ковалева, замначальника главного управления образования Гомельского облисполкома

О качественной медицине и инвестициях в спорт

А еще большое внимание уделяется развитию региональной медицины. Лечебные учреждения оснащены современным оборудованием и как результат - больше достижений в диагностике и лечении, успехи в реабилитации. Возможности Гомельской центральной поликлиники уникальные. В целом система здравоохранения сделала значительный шаг вперед.

Мы значительно укрепили материально-техническую базу. Ввели в эксплуатацию терапевтический корпус с приемным отделением в больнице скорой медицинской помощи. После реконструкции открыли операционный блок в городской больнице №3 с пятью операционными залами. Ввели в эксплуатацию детское отделение филиала № 5 центральной детской поликлиники. Олег Ядренцев, главврач Гомельской центральной городской поликлиники

Государство инвестирует и в спорт. Большие и малые города прирастают многофункциональными центрами, спортивными аренами, воркаут-зонами. 46-я в Беларуси крытая ледовая площадка открылась в Светлогорске. Тренажерные залы, места для занятий хореографией и акробатикой, бросковая зона - все под одной крышей.

