Социально-экономическую и общественно-политическую ситуации в нашей стране обсудили в Академии управления

Обучающий семинар прошел в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Говорили о технологии цветной революции, которая не состоялась в нашей стране, поднимали вопросы законности, а также исторического развития государственной символики, обратили внимание и на экономическое развитие Беларуси в 2020-м году.