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Социально-экономическую и общественно-политическую ситуации в нашей стране обсудили в Академии управления

Обучающий семинар прошел в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Говорили о технологии цветной революции, которая не состоялась в нашей стране, поднимали вопросы законности, а также исторического развития государственной символики, обратили внимание и на экономическое развитие Беларуси в 2020-м году.

Академия управления при Президенте готовится к 30-летнему юбилею

Академия управления через 2 недели отметит 30-летний юбилей. Здесь ежегодно обучается около 9 тысяч человек. Вуз сотрудничает с более чем с 70 профильными учебными заведениями из 28 стран.

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