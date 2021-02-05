Социально-педагогический центр Минского района принимает подарки - инспектор дорожно-патрульной службы Вадим Серебряков подарил воспитанникам стиральную машину. Экипаж ГАИ задержал пьяного водителя, во время освидетельствования задержанный устроил скандал и стал оскорблять милиционера. Мужчина подал на дебошира в суд и выиграл дело, по которому подсудимый возместил инспектору ущерб.

Узнав о благотворительности, директор одного из гипермаркетов бытовой техники не только сделал скидку на стиральную машину, но и предоставил в подарок солидный запас стирального порошка.