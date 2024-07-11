ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Социальное государство - неизменный национальный бренд Беларуси

Социальное государство - наш неизменный национальный бренд. Поддерживать его порой непросто. Но Беларусь не изменяет себе!

  • Особая забота - старшему поколению

Расходы на выплату пенсий составляют порядка 9 % ВВП, что сопоставимо с развитыми странами.

  • Одно из ключевых направлений государственной политики - поддержка семьи.

Система комплексная. Она предусматривает гарантии и льготы в разных сферах. Это и строительство жилья для многодетных, и социальные выплаты до и при рождении и воспитании детей, продолжительный декретный отпуск, семейный капитал и так далее... Все это - достижения суверенной Беларуси! Разносторонняя поддержка семей с детьми позволяет родителям чувствовать заботу государства не на словах, а на деле.

  • Одна из существенных мер стимулирования рождаемости - семейный капитал

Программа работает уже 10 лет. Ею воспользовались порядка 130 тыс. многодетных родителей. Свой эффект она возымела: если по переписи 2009 года в Беларуси было 69 тыс. больших семей, то сегодня их уже почти 125 тыс.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все