Социальное государство - неизменный национальный бренд Беларуси

Социальное государство - наш неизменный национальный бренд. Поддерживать его порой непросто. Но Беларусь не изменяет себе!



Особая забота - старшему поколению

Расходы на выплату пенсий составляют порядка 9 % ВВП, что сопоставимо с развитыми странами.



Одно из ключевых направлений государственной политики - поддержка семьи.

Система комплексная. Она предусматривает гарантии и льготы в разных сферах. Это и строительство жилья для многодетных, и социальные выплаты до и при рождении и воспитании детей, продолжительный декретный отпуск, семейный капитал и так далее... Все это - достижения суверенной Беларуси! Разносторонняя поддержка семей с детьми позволяет родителям чувствовать заботу государства не на словах, а на деле.

Одна из существенных мер стимулирования рождаемости - семейный капитал