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Социальные службы и волонтеры активно поддерживают пожилых людей

Среди распространенных услуг - доставка продуктов и лекарств. В списке - все в соответствии с заказом. Такая помощь пользуется спросом - с конца марта только на севере страны выполнено более 10 000 заявок. Налажено сотрудничество с торговыми организациями. Во время доставки соблюдаются все меры безопасности - волонтеры и соцработники обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

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