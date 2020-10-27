Социальные службы и волонтеры активно поддерживают пожилых людей

Среди распространенных услуг - доставка продуктов и лекарств. В списке - все в соответствии с заказом. Такая помощь пользуется спросом - с конца марта только на севере страны выполнено более 10 000 заявок. Налажено сотрудничество с торговыми организациями. Во время доставки соблюдаются все меры безопасности - волонтеры и соцработники обеспечены масками, перчатками и антисептиками.



