Кого в первую очередь стоит оградить от лишних передвижений - так это пожилых. В Беларуси во время сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями социальные службы и волонтеры активно поддерживают пожилых людей. Организована доставка продуктов и лекарств. Такая помощь пользуется спросом с конца марта - только на севере страны выполнено более десяти тысяч заявок. Налажено сотрудничество с торговыми организациями.