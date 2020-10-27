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Социальные службы и волонтеры активно поддерживают пожилых людей

Кого в первую очередь стоит оградить от лишних передвижений - так это пожилых. В Беларуси во время сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями социальные службы и волонтеры активно поддерживают пожилых людей. Организована доставка продуктов и лекарств. Такая помощь пользуется спросом с конца марта - только на севере страны выполнено более десяти тысяч заявок. Налажено сотрудничество с торговыми организациями.

Во время доставки соблюдаются все меры безопасности - волонтеры и соцработники обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

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