Социальные войны в "Таблице Менделевой": как запуск Threads повлиял на рейтинги Twitter

Крест на Twitter. Илон Маск заменил логотип социальной сети на букву X. Синяя птичка улетела в историю. А вот противостояние Маска и Цукерберга продолжается. Война корпораций и конфликт интересов. Как запуск Threads повлиял на рейтинги Twitter? И состоится ли обещанный бой двух миллиардеров? Подробности в "Таблице Менделевой".

Миллиардеры - к бою. Противостояние Марка Цукерберга и Илона Маска вышло на новый уровень. Яблоко раздора - новый Twitter, а иначе Threads. Зачем Meta запустила еще одну соцсеть? Почему мама Маска не разрешила ему драться с оппонентом по соцсетям? Подаст ли Twitter судебный иск против Metа? И кого поддержат зумеры?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой".

6 июля американская корпорация Meta выпустила в Сети прямого конкурента Twitter. В новом приложении поток преимущественно текстовых сообщений. В описании проекта указано, что это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все: от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра. А вот с произношением названия у части русскоязычного населения планеты возникли вопросы. Тридс, рэдс, ридс, сидс - в Сети даже появились обучающие ролики.

Сомнительный уровень конфиденциальности, совсем непрозрачные алгоритмы, подозрительная схожесть тредов и твитов. Но Threads всего за 5 дней привлек внимание более 100 миллионов пользователей. В день запуска стал самым популярным в российском App Store. И в принципе самым быстрорастущим приложением в истории. Интернет-пользователи разделились на два лагеря.

"Сколько платформ нам нужно? Нам не нужно столько платформ социальных сетей, делающих одно и то же. Не понимаю, зачем нам еще один Twitter".

"Это намного удобнее, понимаете? У меня уже есть все мои друзья. Например, у меня нет друзей в Twitter, так что иметь новый сервис - это круто".





Как тебе такое, Илон Маск? Спойлер: Threads, кажется, не пришелся по душе. А Цукерберга он и вовсе назвал змеенышем. Такие новости появились в СМИ, но на самом деле подобная запись появилась в пародийном аккаунте генерального директора Спейс Икс: "Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение Twitter, теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное".

Выяснить отношения миллиардеры решили на ринге. Маск пригласил Цукерберга на бой еще после сообщения о том, что Meta просто разрабатывает аналог Twitter. В США букмекеры начали принимать ставки на исход поединка. К слову, фаворитом считается Цукерберг, он давно занимается джиу-джитсу. Но в арсенале Маска мамина поддержка: "На самом деле я отменила бой, но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить о том, что бой отменен, на всякий случай…"

Мэй Маск предложила сыну и гендиректору корпорации Meta сразиться словесно. Однако миллиардеры настроены решительно и "вызов принят". Оппоненты тренируются с чемпионами и вовсю готовятся к бою. Дата пока неизвестна. А президент UFC уже провел переговоры с обоими.