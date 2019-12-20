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Социальный дом открыли в Молодечно
Ключи от социальных квартир сегодня получили 60 семей в Молодечно.
Пятиэтажный дом построили в рекордно короткий срок - за один год. Стоил проект почти четыре миллиона рублей. Ключи от одной-, двух- и трехкомнатных квартир получили многодетные и малообеспеченные, семьи с детьми инвалидами и сироты.
В этом году ключи от социальных квартир получили почти 350 семей, еще 120 к концу года также станут новоселами.
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