Социальный лифт и площадка для карьеры - Романов рассказал, что станет привлекательным для белорусов в партии

Политическая партия "Белая Русь" будет привлекать проектами, в которых человек может принять участие и принести пользу обществу, но где-то получить и пользу для себя. Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказал председатель белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов.

По его словам, одна из задач партии - создать социальный лифт, стать площадкой для карьеры, для получения определенных навыков, компетенций, установления социальных связей и отношений, которые помогут человеку в его деятельности. "И это тоже важное измерение работы партии. У многих людей есть выраженная потребность в общественной деятельности, можно называть ее немножко пафосно - в общественном служении. Общественное объединение "Белая Русь" реализует десятки проектов и активностей более частного уровня. И это позволяет людям реализовывать потребность в общественной деятельности, в помощи людям, в удовлетворении своих потребностей социального плана. Это и экологические, и волонтерские, и спортивные проекты, и политическая активность разного рода: участие в электоральных кампаниях, участие в диалогах, площадках, и просто участие в их организации и проведении, форумы, марафоны и так далее. И многим людям интересно", - отметил Олег Романов.