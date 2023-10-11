Кто чаще всего становится жертвой пожара, рассказали спасатели

Спасатели Гомельской области составили социальный портрет жертв огня. Сводную характеристику представил журналистам начальник отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Михаил Лысов.

В МЧС отметили, что социальный портрет жертв огня, несмотря на общее снижение числа погибших, остается неизменен. В зоне риска остаются пенсионеры и граждане уязвимых категорий.

С начала 2023 года в регионе на пожарах погибли 54 человека, половина из них - люди пенсионного возраста, многие из которых на момент возгорания были нетрезвы. Также огонь унес жизни 16 неработающих граждан (более 35% от общего числа погибших). В структуре жертв стихии шесть работающих граждан и шесть инвалидов I и II группы.