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Кто чаще всего становится жертвой пожара, рассказали спасатели

Кто чаще всего становится жертвой пожара, рассказали спасатели

Спасатели Гомельской области составили социальный портрет жертв огня. Сводную характеристику представил журналистам начальник отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Михаил Лысов.

В МЧС отметили, что социальный портрет жертв огня, несмотря на общее снижение числа погибших, остается неизменен. В зоне риска остаются пенсионеры и граждане уязвимых категорий.

С начала 2023 года в регионе на пожарах погибли 54 человека, половина из них - люди пенсионного возраста, многие из которых на момент возгорания были нетрезвы. Также огонь унес жизни 16 неработающих граждан (более 35% от общего числа погибших). В структуре жертв стихии шесть работающих граждан и шесть инвалидов I и II группы.

75% от погибших накануне пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара в большинстве случаев послужило неосторожное обращение с огнем - как правило, при курении. Алгоритм беды простой: человек употребляет спиртное, позволяет себе покурить в комнате. При этом зачастую количество выпитого не позволяет координировать свои действия. Человек засыпает и из-за непотушенной сигареты происходит возгорание, рассказали в МЧС.

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